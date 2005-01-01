У Львові пограбували дитячий садок

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:4710880

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У Львові пограбували дитячий садок
фото kidsclub
У садочок проникли поміж обходами сторожа

29 грудня у Львові пограбували дитячий садок №45 «Сонечко», що на вулиці Родини Крушельницьких, 23 у Личаківському районі. Злодії винесли техніку, пошкодили приміщення, порозкидали документацію. Про це ZAXID.NET розповіла завідувачка ДНЗ Наталія Шергіна.

З її слів, проникнення відбулося над ранок. Приміщення цілу ніч охороняється, але сторож чергує в котельні і щодві години робить обхід приміщення. О 6 ранку все було гаразд, а вже біля 7 ранку жінка-сторож помітила сліди і зламані вікна.

«Зламали двоє пластикових вікон першого поверху не з освітленої вулиці, а з внутрішньої сторони там, де будинків немає. Порозкидали документи, тумбочки, понищили замки, двері», ‒ розповіла ZAXID.NET Наталія Шергіна.

Злодії винесли два маленькі телевізори з музичними центрами, два процесори і приватний ноутбук виховательки. Найбільше понищений кабінет завідувачки. Там зламані двері, порозкидані меблі, документація.

Керівництво садка викликали поліцію і зараз очікують на слідчо-оперативну групу.

Батьків, які вранці приводять дітей, просять при можливості забрати дітей додому, адже в садочку працює чергова група.

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