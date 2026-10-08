На території заводу в Сасово розташований дата-центр компанії «Яндекс»

У Рязанській області Росії дрони атакували завод металообробних верстатів, на території якого також розташований дата-центр російської інтернет-компанії «Яндекс». Внаслідок атаки зайнялася пожежа, а «Яндекс» фіксує перебої в роботі.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи в районі міста Сасово у Рязанській області. На відео, поширених у мережі, чутно проліт дронів та видно вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Осінтери Astra повідомили, що загоряння виникло на території верстатобудівного заводу «Саста», який спеціалізується на виробництві металообробних приладів з числовим програмним керуванням. Зокрема, таке обладнання використовують для військової, авіакосмічної, а також транспортної та важкої промисловості Росії.

Раніше завод постачав спеціальні верстати компаніям «Роскосмосу», а також корпорації «Тактічноє ракєтноє вооруженіє» Зазначимо, завод перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії, Австралії та Японії.

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Завод «Саста» з супутника

Крім того, на території «Састи» розташований дата-центр ТОВ «Яндекс ДЦ Сасово». Astra нагадала, що у вересні самі працівники дата-центру показували його обладнання та заявляли, що він розташований у Сасово.

У пресслужбі «Яндекса» вже заявили про перебої в роботі Yandex Cloud. Причиною ускладнень компанія назвала «проблеми з електроживленням».

Перебої у роботі сервісів «Яндекс»

Крім того, дрони атакували нафтохімічний комплекс «Газпром нєфтєхім Салават», розташований у Башкортостані. Завод розташований за близько 1500 км від кордону з Україною.

«Газпром нєфтєхім Салават» входить до найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії. Там виробляють, зокрема, автомобільне пальне, дизель, мазут і поліетилен.

Нагадаємо, НПЗ в Башкортостані не перший раз потрапляє під атаки. Так, українські дрони вже атакували його у квітні та серпні 2026 року.