Воронєж та область опинилися під масованою атакою дронів

У ніч на понеділок, 26 жовтня, безпілотники атакували російське місто Воронєж. Під атаку потрапили авіаційний завод та нафтохімічне підприємство.

Місцевий губернатор Алєксандр Гусєв повідомив, що внаслідок атак БпЛВ на кількох промислових підприємствах виникла пожежа. Втім, на яких саме, він не уточнив.

Місцеві мешканці оприлюднили відео, на яких видно проліт безпілотників та момент одного з влучань у Воронєжі. За даними Exilenova+, атака припала на завод «Воронєжсінтезкаучук», розташована за близько 180 км від кордону з Україною.

Зазначимо, завод є одним із найбільших виробників синтетичного каучуку, термоеластопластів та полімерних матеріалів на території Росії. Вироблену продукцію постачають російській армії.

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Нагадаємо, 25 вересня завод також атакували дрони. Тоді ураження підприємства підтвердили у пресслужбі Генштабу та повідомили про пожежу на його території.

Телеграм-канал Supernova+ також повідомив, що під атаку дронів потрапило Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАСО). Цей авіазавод входить до компанії «Іл» Об'єднаної авіабудівної корпорації Росії. Зокрема, підприємство бере участь у виробництві літаків Іл-96 та виробляє авіакомпоненти.

Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство також потрапило під атаку / Фото росЗМІ

Гусєв також заявив про пошкодження у бізнес-центрі, багатоквартирному будинку та гаражному кооперативі. За його словами, у майже всіх районах Воронєжа є пошкодження фасадів та вікон. Водночас Exilenova+ пише про те, що у середмісті Воронєжа працювала РЕБ та ППО, яка пошкодила житлову забудову.

За словами Гусєва, у ніч на 26 жовтня над Воронєжем нібито збили понад 70 дронів, а над областю – 113.