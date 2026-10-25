Під удар потрапило підприємство «Енергія»

У місті Єлець Липецької області Росії у неділю, 25 жовтня, атакували промислову зону. Ймовірно, ціллю удару став завод «Енергія», який виробляє компоненти для російського оборонно-промислового комплексу. Про атаку повідомив губернатор регіону Ігорь Артамонов.

За словами посадовця, на місці працюють екстрені служби. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

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Тим часом у мережі припускають, що під удар потрапило підприємство «Енергія». Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що це стратегічно важливий російський завод, який виготовляє продукцію для оборонної промисловості.

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Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві хімічних джерел струму – акумуляторів, елементів живлення та батарей. Зокрема, його продукцію використовують під час виробництва російських ракет «Іскандер-К», «Іскандер-М», «Циркон» і «Кинджал», якими Росія завдає ударів по Україні.

Аналітики OSINT-проєкту Exilenova+ припускають, що удару завдали крилатими ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах на території росії. Зокрема, українські безпілотники FP-1 атакували нафтохімічний завод «Омський каучук» і складський комплекс компанії OZON в Омську.

Завод «Омський каучук» є одним із великих підприємств нафтохімічної промисловості Росії. За інформацією Fire Point, раніше він забезпечував близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків – синтетичних матеріалів, які використовують, зокрема, у виробництві автомобільних шин та інших гумових виробів.