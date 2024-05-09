У четвер, 9 травня, відбудеться другий півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме. У ньому виступлять представники ще 16 країн, які позмагаються за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 11 травня.

«Суспільне» транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. Трансляції будуть супроводжуватись перекладом жестовою мовою.

Телебачення

За півгодини до показу другого півфіналу, о 21:30, на телеканалі «Суспільне Культура» розпочнеться трансляція «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024». Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та музична продюсерка Нацвідбору на дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова. Пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на «Суспільне Культура» о 22:00.

Радіо

Трансляція другого півфіналу на хвилях «Радіо Промінь» розпочнеться о 22:00, передшоу – о 21:30. У студії працюватимуть Дмитро Захарченко та Леся Антипенко.

Діджитал-платформи

У діджиталі «Передшоу» та другий півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися:

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2024

За проходження у гранд-фінал 9 травня змагатимуться: