Де та коли дивитися другий півфінал Євробачення-2024: розклад трансляцій
У четвер, 9 травня, відбудеться другий півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме. У ньому виступлять представники ще 16 країн, які позмагаються за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 11 травня.
«Суспільне» транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. Трансляції будуть супроводжуватись перекладом жестовою мовою.
Телебачення
За півгодини до показу другого півфіналу, о 21:30, на телеканалі «Суспільне Культура» розпочнеться трансляція «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024». Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та музична продюсерка Нацвідбору на дитяче Євробачення-2023 Світлана Тарабарова. Пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на «Суспільне Культура» о 22:00.
Радіо
Трансляція другого півфіналу на хвилях «Радіо Промінь» розпочнеться о 22:00, передшоу – о 21:30. У студії працюватимуть Дмитро Захарченко та Леся Антипенко.
Діджитал-платформи
У діджиталі «Передшоу» та другий півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися:
- сайті «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- Facebook-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і «Радіо Промінь»;
- YouTube-каналі «Євробачення Україна» о 21:30 дивіться «Передшоу», а з 22:00 слухайте та спостерігайте за роботою Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.
Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2024
За проходження у гранд-фінал 9 травня змагатимуться:
- Австрія: Kaleen – «We Will Rave»
- Албанія: BESA – «TITAN»
- Бельгія: Mustii – «Before the Party’s Over»
- Вірменія: LADANIVA – «Jako»
- Греція: Marina Satti – «ZARI»
- Грузія: Nutsa Buzaladze – «Firefighter»
- Данія: SABA – «SAND»
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»
- Ізраїль: Eden Golan – «Hurricane»
- Латвія: Dons – «Hollow»
- Мальта: Sarah Bonnici – «Loop»
- Норвегія: Gåte – «Ulveham»
- Нідерланди: Joost Klein – «Europapa»
- Сан-Марино: MEGARA – «11:11»
- Чехія: Aiko – «Pedestal»
- Швейцарія: Nemo – «The Code»