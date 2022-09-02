Гроші дівчинка принесла до гуманітарного штабу, що діє при Чортківській міськраді

Другокласниця з Чорткова пожертвувала для армії 6,4 тис. грн. Ці гроші їй подарували на День народження. Втім, дівчинка вирішила не витрачати їх на себе, а пожертвувати для українських військових.

Дівчинка принесла допомогу до гуманітарного штабу, що діє при Чортківській міськраді, у четвер, 1 вересня. «Олена Підручна із Чорткова, яка нещодавно святкувала День народження, принесла 6,4 тис. гривень. Всі кошти їй подарували із нагоди свята, а дівчинка вирішила віддати їх для потреби війська», – йдеться у повідомленні Чортківської міськради.

Відомо, що дитина навчається у 2-А класі Чортківської ЗОШ №7.

Також в цей же день було ще два випадки, коли діти приносили до гуманітарного штабу гроші на потреби армії. Зокрема, 5 тис. грн передали двоє вихованців дитсадка №1, де влаштовували благодійний ярмарок з продажу солодощів. Крім цього, двоє школярів принесли 506 грн, які зібрали на імпровізованому блокпості.