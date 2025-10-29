Підприємиця Тетяна Яворська отримає пільговий кредит на розвиток сімейного бізнесу

Підприємиця з Хмельницького Тетяна Яворська отримає 500 тис. грн пільгового кредиту для розвитку сімейної акваферми. Разом із чоловіком, ветераном війни, вона планує вирощувати раків та креветок. Про це повідомила 29 жовтня пресслужба Хмельницької ОВА.

Раніше підприємиця вже отримувала підтримку від Регіонального фонду підприємництва, завдяки чому облаштувала теплицю й басейни для розведення раків і креветок. Тепер родина планує розширити виробництво – інвестувати у сучасне обладнання для підтримання стабільних умов вирощування та підвищення енергоефективності. Це унікальний для регіону напрям, додають у Хмельницькій ОВА.

Тетяна Яворська розповіла ZAXID.NET, що реалізовувати ідею почала в липні 2025 року. Вона проаналізувала ринок і вирішила зосередитися на нестандартному бізнесі – вирощуванні австралійських червоноклешневих раків та креветок Макробрахіум Розенберга.

«Найскладніше знайти місце. Якщо брати землю в оренду – бізнес стає нерентабельним, бо тоді майже не залишається прибутку. А коли маєш власну ділянку, де можна поставити промислову теплицю – уже можна розвиватися», – пояснила підприємиця.

За словами Тетяни Яворської, ферма працюватиме за франшизою – вона уклала договір із компанією, яка супроводжуватиме процес вирощування та викуповуватиме всю продукцію. Поки що на підприємстві працюватимуть двоє ветеранів, один з яких – чоловік Тетяни.

Зараз це мініферма з п’ятьма басейнами по 8,5 кубометрів кожен. У кожному басейні планують вирощувати близько 850 креветок, а для раків встановлять спеціальні стелажі на чотири рівні.

Інвестиційна рада Регіонального фонду підтримки підприємництва ухвалила рішення про надання жінці кредиту. Гроші нададуть під 5% річних на 30 місяців із відстрочкою погашення основної суми на пів року. Загальна вартість проєкту – понад 1 млн грн, більшу частину з яких становлять власні інвестиції родини.

У Фонді зазначають, що така ініціатива допоможе створити нові робочі місця та розвивати ветеранський бізнес у регіоні.