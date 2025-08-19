Вручення сертифікатів відбулося 18 серпня у приміщенні Хмельницької ОВА

У Хмельницькому 48 сімʼям військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок виконання бойових завдань, видали сертифікати на купівлю житла. Ще чотири сертифікати отримали рідні загиблих захисників. Про це повідомив 18 серпня голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Цьогоріч на Хмельниччину виділено 133 млн грн державних коштів для підтримки сімей наших героїв за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility», – зауважив Сергій Тюрін.

За його інформацією, сертифікати на купівлю житла вручили 48 сімʼям захисників і захисниць Сил безпеки й оборони, які отримали інвалідність під час виконання службових завдань, а також рідним чотирьох загиблих воїнів.

Як повідомили у Кам’янець-Подільській міськраді, 11 сертифікатів на грошову компенсацію за купівлю житла отримали військовослужбовці і родини полеглих захисників громади:

Станіслав Каніболоцький, молодший сержант – учасник АТО з 2015 року. Отримав поранення під Бахмутом у 2022 році, внаслідок чого втратив праву ногу;

Сергій Косовський, підполковник – у війську з 1994 року. Брав участь в обороні Донеччини й Луганщини. Повторно призваний у 2022 році. Має ІІ групу інвалідності;

Андрій Любіменко, молодший сержант – підписав контракт у 2015 році, брав участь у боях на Донбасі та Запоріжжі. У липні 2025 року у бою втратив праву ногу;

Олександр Мельник – рядовий міліції. Доброволець із 2014 року. Воював у роті «Богдан» під час АТО на сході країни. Був поранений у 2022-му під час штурму в Запорізькій області;

Віктор Пилипчук – підполковник. Обороняв Донбас з 2019 року. Із жовтня 2022-го воює на Харківщині;

Андрій Станкевич – капітан медичної служби. Із березня 2022 року – на передовій. Бойовий медик, був поранений у вересні 2022 року під час евакуації на Донеччині;

Олександр Стрільчук – старший солдат. Із травня 2022 року брав участь у боях на Слов’янському напрямку. Отримав осколкове поранення у червні 2022 під час інженерної розвідки;

Анастасія і Юлія Ткачі – донька і дружина загиблого захисника Володимира Ткача, головного сержанта, який загинув у квітні 2022 року, посмертно – почесний громадянин Кам’янець-Подільського;

Олександр Фтемов – прапорщик. Брав участь в обороні Донеччини та Луганщини у 2014-2018 роках;

Олександр Чалий – підполковник запасу. У ЗСУ з 1995 року. У 2016-2019 роках брав участь в обороні на сході.

Додамо, що 2 липня 2024 року Кабінет Міністрів затвердив розподіл 5,7 млрд грн житлових субвенцій на виплату ветеранам та членам їхніх сімей грошової компенсації за придбання житла. У 2023 році розмір субвенції складав 5,9 млрд грн. Тоді нею скористалися 2155 українців.

Отримати компенсацію можуть ті військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку. Після придбання житла їм повернуть гроші із субвенції.