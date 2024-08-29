Міський голова вручив ключі від квартири, яку суд конфіскував у місцевого жителя

У День пам’яті загиблих захисників України дружині полеглого військовослужбовця Андрія Мачулянського вручили ключі від однокімнатної квартири у Нетішині. Про це повідомили 29 серпня на сторінці міськради у Facebook.

«Згідно з рішенням суду, квартиру повернули до житлового фонду міста, оскільки попереднього власника було визнано таким, що втратив право на її користування», – йдеться у повідомленні.

22 серпня 2024 року на засіданні виконавчого комітету Нетішинської міської ради депутати підтримали рішення про надання Оксані Мачулянській та членам її родини житлового приміщення. До цих пір рідні загиблого бійця не мали власного житла й мешкали в орендованому.

Додамо, що 43-річний Андрій Мачулянський загинув 30 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Стара Гута Сумської області. Життя військовослужбовця обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих від уламків російських снарядів. Прощання з захисником відбулося 15 жовтня 2023 року.