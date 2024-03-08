У Києві родина Сучкових отримала житловий сертифікат від президента

Сім'я загиблого старшого лейтенанта Сергія Сучкова з міста Володимир отримала від президента Володимира Зеленського сертифікат на купівлю квартири. Церемонія вручення відбулася 7 березня в Маріїнському палаці в Києві. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу президента.

Загалом Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям Сил оборони України та членам родин загиблих захисників. Серед них – дружина та син командира розвідувального взводу Сергія Сучкова з Волині, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу на війні 3 травня 2022 року.

Як повідомляв міський голова Володимира Ігор Пальонка, 53-річний Сергій Сучков був командиром розвідвзводу розвідувальної роти. Під час бойового завдання він зумів відвести групу в безпечне місце, проте сам загинув. Військовий нагороджений орденом «За мужність» III ступеня і отримав звання Героя України посмертно. У нього лишилися дружина та троє дітей.

Додамо, що житловий сертифікат – це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов'язання держави профінансувати придбання житла. За житлові сертифікати можна придбати будь-яке житло – незалежно від того чи це вторинний ринок, чи інвестиція в нерухомість. У грудні 2023 року Володимир Зеленський заявив, що житло від держави отримають всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України.