Внаслідок ракетного удару по Сарнах були пошкоджені близько 30 цивільних об'єктів

Дубенська міськрада виділила 500 тис. грн допомоги Сарнам для ліквідації наслідків російського обстрілу. Нагадаємо, обстріл стався ввечері 28 серпня. Тоді росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по військовому об'єкту в Сарнах, внаслідок чого постраждали прилеглі цивільні будинки.

Про допомогу повідомив мер міста Сарни Руслан Серпенінов у своєму Facebook. За його словами, відповідне рішення прийняли депутати Дубенської міськради на сесії у вівторок, 30 серпня.

«Солідарність і сприяння в ліквідації руйнувань унаслідок атаки з повітря проявила Дубенська міська територіальна громада. Рішенням позачергової 37-ї сесії Дубенської міськради від 30 серпня виділено півмільйона гривень для потреб у ремонті пошкоджених приміщень і споруд міста Сарни», – зазначив Руслан Серпенінов та подякував за допомогу.

Зазначимо, що ракетного удару по військовому об'єкту у Сарнах росіяни завдали ввечері у неділю, 28 серпня. Внаслідок вибухової хвилі у 30 цивільних об'єктах були пошкоджені вікна та двері. Також постраждало приміщення центральної районної лікарні, де вибило шибки. На щастя, постраждалих внаслідок ракетного удару не було.

Наразі у місті займаються ліквідацією наслідків атаки. Голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль повідомляв, що станом на 30 серпня вже замінили пошкоджені дахи та вікна у приватних будинках.