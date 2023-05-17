Двоє мешканців Золочівщини заплатили штраф за користування комунальними землями

Буський районний суд Львівської області задовольнив позов прокуратури до двох мешканців Золочівського району, які самовільно зайняли понад 37 га землі вартістю понад 147 млн грн. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у середу, 17 травня, розповіли, що суд зобов'язав повернути території у комунальну власність.

«Встановлено, що місцеві жителі без правових документів самовільно використовували землю комунальної власності загальною площею понад 37 га, вирощуючи на них сільськогосподарські культури, не укладаючи договорів оренди та не сплачуючи орендну плату за користування земельними ділянками», – розповіли у прес-службі прокуратури.

Чоловіки виконали рішення суду. Крім цього, вони сплатили до місцевого бюджету понад 100 тис. грн, щоб компенсувати шкоду, яку завдали самовільним зайняттям земель.

Нагадаємо, що Львівська міська рада відсудила в будівельної компанії «Львівторгбуд» 1,4 млн грн боргу за незаконну оренду землі впродовж двох років. Земельна ділянка розташовується на вул. Тернопільській.