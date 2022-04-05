П'ятеро дітей-сиріт зі сходу України знайшли прихисток у Дрогобичі

Багатодітна родина зі сходу України зараз мешкає у Дрогобичі. Найстаршому хлопцеві В’ячеславу – 18 років і він опікується молодшими братами і сестрами. Їх усіх п’ятеро. Їхню маму убили два ворожі снаряди і діти залишилися сиротами, без дому, без рідних, повідомив у Facebook голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк.

Мама загинула на очах В’ячеслава від двох ворожих снарядів. У перші секунди син підбіг до неї, намагався врятувати, зупинити кровотечу, а тоді побіг по допомогу. Але не встиг, мама померла на місці.

Тепер хлопець опікується своїми молодшими братами і сестрами.

«У В'ячеслава немає ні родичів, ні дому. Залишилось четверо неповнолітніх братів та сестер: Олівія — 8 років, Данило — 16 років, Ніколь — 11 років, Тимур — 10 років. Усі п’ятеро мешкають у прихистку дрогобицького гуртожитку. Попри весь біль та морок, В’ячеслав усміхається при зустрічі та простягає потиснути мені руку. Дякує за кожен подарунок та допомогу, котру приносять небайдужі мешканці», – написав Степан Кулиняк.

За його словами, В’ячеслав сильний і дужий. Він точно витримає весь жах війни. Але хлопцеві, його братам і сестрам потрібна допомога.

В’ячеслав часто згадує свій великий дім. Каже, що хотів би повернутись до нього, але дому більше нема. Хлопець мріє стати медиком.

Якщо маєте змогу допомогти цим дітям-сиротам, то ось номер картки В’ячеслава – 5167 8031 0649 6651 Ощадбанк.