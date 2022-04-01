Жінка з Київської області врятувала з палаючого авто двох дітей. Автомобіль, у якому вони з друзями намагались врятуватись від окупантів, обстріляли ворожі війська. Також на Київщині окупанти розстріляли ще одне авто, у якому їхала мама з дитиною. Про це 1 квітня повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Як вказано у повідомленні, загалом у машині їхали четверо дорослих та двоє дітей (дев’ятимісячна дівчинка та трирічний хлопчик). Росіяни обстріляли їхнє авто, унаслідок чого спалахнула пожежа. Жінці з Київської області вдалось вибратись з палаючого авто та врятувати двох своїх дітей. Троє інших людей загинули на місці.

Зараз жінка разом із донькою лікуються у Львові.

Людмила Денісова також повідомила, що росіяни обстріляли й іншу автівку – у Гостомелі. Жінка з дитиною намагалась виїхали, проте змогла проїхати лише 700 метрів від свого дому. Жінка загинула на місці, а некерований автомобіль врізався у магазин.

Станом на ранок 1 квітня за офіційними даними, росіяни вбили уже 153 дитини в Україні та ще 245 поранили.