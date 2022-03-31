Підсумки 36 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото William Crawley
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Вишгородський район, а також кілька населених пунктів на Чернігівщині звільнені з російської окупації, також ще п’ять населених пунктів відбили наші ЗСУ на Запоріжжі. Ми відвойовуємо свої території та крок за кроком виганяємо ворога за кордон.
ZAXID.NET підсумовує тридцять шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Українські військові звільнили від окупантів Вишгородський район на Київщині, а також кілька населених пунктів у Чернігівській області. Наші захисники також вибили російських окупантів з п'ятьох населених пунктів на Запоріжжі.
Тим часом під Черніговом росіяни обстріляли колону волонтерів, яка їхала для евакуації мирних мешканців. Є й загиблі у Дніпропетровській області – там ворожі війська нанесли удар по військовій частині.
Неспокійно й у Маріуполі. Президент Володимир Зеленський переконаний, що якщо ми програємо Маріуполь, не буде більше міцного Європейського Союзу. Цю думку, а також заклик надати українським захисникам гідну зброю, Зеленський висловив парламентарям Бельгії.
Генсек НАТО ж переконаний, що замість обіцяного відведення військ, Росія передислоковує їх для нового наступу. Українці будуть до нього готові і аж ніяк не поступляться ворогу.
Ми також розповідаємо, як отримати відшкодування за втрачене чи пошкоджене майно під час війни. Рівень пошкоджень та компенсація буде визначатися автоматично в додатку «Дія».
Втрати російських окупантів
Миколаївський десантник зупинив ворожу колону і взяв у полон російського офіцера, а на Донеччині прикордонники знищили російську піхоту, яка хотіла атакувати позиції ЗСУ.
Нацгвардійці за день знищили десятки одиниць техніки РФ на Київщині, ЗСУ накрили з артилерії штаб «кадирівців» на Луганщині.
Станом на ранок 31 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17500 військових. Також було знищено:
- танків – 614 (+9);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 1 735 (+12);
- артилерійських систем – 311 (+6);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 96 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);
- літаків – 135 (+4);
- гелікоптерів – 131 (+0);
- автомобільної техніки – 1 201 (+17);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);
- цистерн з паливом – 75 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 83 (+2);
- спеціальна техніка – 22 (+1);
- пускові установки ОТРК – 4 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Одна людина загинула і четверо поранені через обстріл колони волонтерів під Черніговом. Ще двоє цивільних загинули та п’ятеро поранені унаслідок обстрілу військової частини в Дніпропетровській області.