Вишгородський район, а також кілька населених пунктів на Чернігівщині звільнені з російської окупації, також ще п’ять населених пунктів відбили наші ЗСУ на Запоріжжі. Ми відвойовуємо свої території та крок за кроком виганяємо ворога за кордон.

ZAXID.NET підсумовує тридцять шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українські військові звільнили від окупантів Вишгородський район на Київщині, а також кілька населених пунктів у Чернігівській області. Наші захисники також вибили російських окупантів з п'ятьох населених пунктів на Запоріжжі.

Тим часом під Черніговом росіяни обстріляли колону волонтерів, яка їхала для евакуації мирних мешканців. Є й загиблі у Дніпропетровській області – там ворожі війська нанесли удар по військовій частині.

Неспокійно й у Маріуполі. Президент Володимир Зеленський переконаний, що якщо ми програємо Маріуполь, не буде більше міцного Європейського Союзу. Цю думку, а також заклик надати українським захисникам гідну зброю, Зеленський висловив парламентарям Бельгії.

Генсек НАТО ж переконаний, що замість обіцяного відведення військ, Росія передислоковує їх для нового наступу. Українці будуть до нього готові і аж ніяк не поступляться ворогу.

Ми також розповідаємо, як отримати відшкодування за втрачене чи пошкоджене майно під час війни. Рівень пошкоджень та компенсація буде визначатися автоматично в додатку «Дія».

Втрати російських окупантів

Миколаївський десантник зупинив ворожу колону і взяв у полон російського офіцера, а на Донеччині прикордонники знищили російську піхоту, яка хотіла атакувати позиції ЗСУ.

Нацгвардійці за день знищили десятки одиниць техніки РФ на Київщині, ЗСУ накрили з артилерії штаб «кадирівців» на Луганщині.

Станом на ранок 31 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17500 військових. Також було знищено:

танків – 614 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 735 (+12);

артилерійських систем – 311 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 96 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 135 (+4);

гелікоптерів – 131 (+0);

автомобільної техніки – 1 201 (+17);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 75 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 83 (+2);

спеціальна техніка – 22 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула і четверо поранені через обстріл колони волонтерів під Черніговом. Ще двоє цивільних загинули та п’ятеро поранені унаслідок обстрілу військової частини в Дніпропетровській області.