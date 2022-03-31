ЗСУ накрили артилерією штаб чеченських бойовиків

Російські окупанти продовжують щільно обстрілювати житлові квартали Луганщини. Українські військові ведуть вогонь у відповідь, вдалося знищити велику кількість техніки та штаб чеченських бойовиків.

Як повідомив вранці, 31 березня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, рашистам не вдається взяти Попасну та Рубіжне.

«Зараз ми чітко спостерігаємо, що починається перекидання техніки на наш напрямок. А поки техніку і особовий склад перекидають, ворог обстрілює більш щільно і більш потужно. Задіяне все – авіація, артилерія, важкі калібри, міномети. З усього, що є, обстрілюють всі населені пункти», – розповів Сергій Гайдай.

Голова Луганщини зазначив, що ЗСУ успішно ведуть вогонь у відповідь.

«Не може не тішити, що наші хлопці чудово ведуть вогонь у відповідь. Вчора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки – декілька десятків одиниць і штаб чеченців», – сказав Сергій Гайдай.