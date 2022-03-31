Підрозділи Нацгвардії знищили велику кількість російської техніки

На Київщині 30 березня підрозділи Нацгвардії завдали удар по позиціях російських окупантів та знищили велику кількість ворожої техніки.

Нацгвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках. Протягом останньої доби під час боїв з російськими окупантами підрозділи Нацгвардії завдали вогневого ураження по позиціях російських військ у районах їх зосередження. В результаті знищено велику кількість ворожої техніки.

Пошкоджена техніка росіян на Київщині (фото Нацгвардії)

«На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога», – йдеться у повідомленні Нацгвардії у четвер, 31 березня.