Росіяни втратили ще чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34

Протягом 30 березня повітряні сили України вразили чотири російські літаки, один безпілотний літальний апарат та дві крилаті ракети.

«Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БПЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках», – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що протягом двох крайніх днів росіяни дещо змінили тактику ведення бойових дій у небі і зосередили активність на сході України. Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії української ППО.

Окрім того, ударна авіація ЗСУ під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів.

За даними Геншабу ЗСУ, за час великої війни українські військові збили вже понад 130 російських літаків.