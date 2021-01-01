Окрім Петра Порошенка до звернення також долучилась колишня перша леді Марина Порошенко

Два центральні телеканали «Прямий» і «5 канал», які пов'язують з екс-президентом Петром Порошенком, перед Новим роком показали новорічне вітання президента Володимира Зеленського до або ж після вітання його попередника Петра Порошенка.

Зокрема, як пише «Українська правда», на «5 каналі» Зеленського показали раніше, ніж його опонента на минулих виборах. Привітання останнього почалось в 23:55.

Натомість, телеканал «Прямий» пішов по іншій «схемі» та опублікував слова Порошенка раніше Зеленського. Проте і в цьому випадку вітання чинного глави держави не припали на настання Нового року.

Вітання п’ятого президента тривали трохи більше чотирьох хвилин. Чинний глава держави – близько 15-ти.

Крім Порошенка до звернення також долучилась і новообрана депутатка Київради та колишня перша леді Марина Порошенко.

У своєму вітання очільник «Європейської солідарності» говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії. Традиційно Порошенко зачепив тему євроінтеграції та важливості її для України. Не забув він і згадати про чинну владу.

Зазначимо, що до такої практики телеканали, які безпосередньо пов’язані із колишнім гарантом вдаються вже вдруге. Минулого року привітання президента Володимира Зеленського вийшло в ефір одразу після опівночі.

Цікаво, що перед новим 2019 роком телеканал «1+1» бізнесмена Ігоря Коломойського подав в ефір привітання Володимира Зеленського перед привітанням тоді ще чинного президента Петра Порошенка. У своєму виступі тоді ще актор Зеленський заявив, що буде балотуватися на виборах за крісло глави держави.