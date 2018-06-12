Два українські фільми покажуть на кінофестивалі в Мюнхені

Кадр з фільму «Донбас»

Українські фільми «Вулкан» Романа Бондарчука та «Донбас» Сергія Лозниці покажуть на кінофестивалі в Мюнхені, третьому за величиною кінофестивалі в Німеччині, повідомляє Lb.ua.

Обидва фільми покажуть у позаконкурсній програмі «Міжнародні незалежні». Загалом у програмі заявлено 64 фільми.

Нагадаємо, що світова прем'єра «Донбасу» відбулася у програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Сергій Лозниця отримав приз за режисуру. В український прокат фільм має вийти ще у 2018 році.

«Вулкан» візьму участь у конкурсі кінофестивалю в Карлових Варах. «Вулкан» є ігровим дебютом відомого українського документаліста Романа Бондарчука («Українські шерифи»).

Кінофестиваль у Мюнхені відбудеться з 28 червня по 7 липня.