Рекрутери готові запропонувати умови військовим, які самовільно залишили службу

47 окрема механізована бригада та 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха закликали військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повертатися на службу. Бригади опублікували дописи у понеділок, 4 листопада, й зазначили, що готові підтримати тих, хто через різні причини зробив помилку.

«Із СЗЧ повернутися можливо! 47 окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку: хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом», – йдеться у повідомленні 47 бригади.

Рекрутери закликають звертатися до бригади за номером телефону 050 247 47 47. Також повернутися із СЗЧ і долучитися до своїх лав пропонує 53 бригада.

«Важливо пам’ятати, що один проступок не визначає нас повністю. Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилки минулого. Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень», – пишуть у 53 бригаді.

Отримати деталі щодо повернення на службу 53 бригада пропонує за телефоном 0 (93) 247 26 79.

Додамо, що самовільне залишення військової частини є кримінальним проступком (ст. 407 ККУ). Санкція статті передбачає до десяти років в'язниці. Однак військові, які вперше пішли в СЗЧ мають можливість повернутися до лав ЗСУ. У центрі надання підтримки ветеранам та їхнім родинам припустили, що з 2022 року самовільно залишили частини понад 100 тисяч людей. Водночас Офіс генерального прокурора у відповідь на запит УП повідомляв, що з початку 2024 року за статтею про СЗЧ зареєстрували 35 тис. справ. Це вдвічі більше, ніж за увесь 2023 рік.