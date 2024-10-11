Сергію Гнізділову загрожує до 12 років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави для військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який у вересні публічно заявив про самовільне залишення служби. Адвокат військового заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду, повідомило «Суспільне» увечері 11 жовтня.

Перед початком судового засідання Сергій Гнезділов заявив, що голодуватиме, якщо Міністерство оборони не напрацює законопроєкт про демобілізацію. Військовий сказав, що готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.

Сторона захисту Гнезділова двічі подавала клопотання про відвід судді. Зокрема захисник Олександр Шадрін заявив, що авторозподіл судді серед чергових слідчих судів, а не серед усіх, є порушеннями закону. Однак його прохання відхилили.

Адвокат Сергія Гнезділова повідомив, що вбачає у затриманні його підзахисного певні «політичні мотиви», які покликані продемонструвати іншим військовим, що «органи працюють, що затримують таких осіб (військових, які самовільно залишили частину, – ред.), що їх притягують до кримінальної відповідальності».

Також сторона захисту вважає, що клопотання слідчого ДБР має розглядати Шевченківський райсуд Києва, оскільки Державне бюро розслідувань належить до Шевченківського району. За словами адвоката військовослужбовця, сторона захисту подаватиме апеляцію на таке рішення суду.

Нагадаємо, 9 вересня ДБР затримало військовослужбовця 56-ї ОМПБр Сергія Гнезділова за підозрою у самовільному залишенні військової частини, що вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України). За вказаний злочин загрожує до 12 років позбавлення волі. 10 жовтня військовослужбовцю Сергію Гнезділову, який самовільно залишив місце служби, повідомили про підозру. Сам Гнезділов вказував, що «СЗЧ – кримінальний злочин», утім, він закликав розв'язувати проблеми, а не мовчати про них.