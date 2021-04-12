Поліцейські розкрили викрадення 524400 грн з поштового відділення в Лозівському відділенні Харківської області. В крадіжці підозрють двох працівниць пошти – одна з жінок винесла мішок з грошима з відділення та відала своїй напарниці, яка зберігала його в себе в дома.

Як повідомляє поліція Харківщини в понеділок, 12 квітня, про інцидент розповів 53-річний директор поштового відділення в місті Лозова. Під час перевезення пошти службовим автомобілем працівники в селі Слобідське виявили відсутність мішка з грошима.

Під час перевірки поліцейські встановили, що 31-річна працівниця видавала гроші листоношам у приміщенні каси, та викрала один мішок із грошима. Кошти, своєю чергою, вона передала 38-річній заступниці директора цього ж відділення, яка зберігала їх в себе в дома. За даними поліції, крадіжку держкоштів жінки спланували заздалегідь.

Поліція відкрила справу за статтею про крадіжку. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.