Двоє із затриманих злодіїв, вже були раніше судимі за грабіж, шахрайство, хуліганство та погрози вбивством

Поліція затримала членів злочинної групи, яка у Львові обкрадала будівельні майданчики. Шестеро чоловіків причетні до кількох крадіжок, а сума вкраденого ними будівельного обладнання – більше мільйона гривень, повідомили у прес службі поліції, у понеділок, 12 квітня.

За інформацією поліції, шестеро затриманих чоловіків, мешканці різних областей, обікрали у Львові щонайменше п’ять будівельних майданчиків. Йдеться про будівництва багатоквартирних будинків.

Затримані злодії – мешканці Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Івано-Франківської областей, а один чоловік родом з Криму. Наймолодшому затриманому 18 років, найстаршому – 42. До слова, двоє із затриманих членів банди раніше вже були судимі за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство.

Злодії обікрали щонайменше п'ять будівельних майданчиків, вкрадені речі вони зберігали в орендованому гаражі (фото поліції)

Поліція затримала злодіїв одразу після чергової крадіжки. Чоловіки якраз обікрали новобудову на вулиці Пасічній, у їхніх двох мікроавтобусах поліцейські знайшли 250 металевих стійок опалубки. Як вже встановило слідство, банда спеціалізувалася саме на викраденні металевих стійок.

Чоловіки винаймали у Львові квартиру і гараж. Вони мали два мікроавтобуси, якими вночі їздили обкрадати будмайданчики і перевозили вкрадені металеві опори та опалубки в орендований гараж. Поліція порахувала, що загальна сума викраденого близько – 1,3 млн грн.

Злодіям вже повідомили про підозру. Затриманим за крадіжки загрожує від трьох до шести років ув’язнення.