Наразі відомо про п'ятьох загиблих, ще від 7 до 14 людей вважаються зниклими безвісти

Внаслідок залізничної катастрофи в німецькій Баварії загинули дві громадянки України, які виїхали після початку війни та проживали поблизу в сім'ях, що приймають біженців. Про це пише німецьке видання Bild.

Транспортна катастрофа сталась у п’ятницю, 3 червня. Регіональний потяг, який прямував до Мюнхена, зійшов з колії неподалік міста Гарміш-Партенкірхен. Як наслідок кілька вагонів перекинулися.

На разі ліквідація аварії ще продовжується, але вже достеменно відомо про п'ятьох загиблих та близько 40 поранених. Ще від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти. Крім того, є інформація, що одна з загиблих жінок була з дитиною, яка отримала серйозні травми та перебуває у лікарні.

Посольство України в Німеччині в коментарі «Європейській правді» підтвердило загибель двох українок внаслідок аварії на залізниці

Як повідомляється, консули Генерального консульства в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім'ями загиблих жінок. У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина, які на разі перебувають у супроводі близьких дорослих.

Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, чоловіки загиблих планують приїхати до Німеччини, наразі вирішується питання їхнього перетину кордону.