Правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які на замовлення підпалювали військові авто

У Черкасах затримали двох молодиків, які на замовлення росіян підпалили автомобілі військовослужбовців Збройних сил. Про це 4 вересня повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, у серпні 19-річний та 21-річний чоловіки погодились на пропозицію здійснити підпал автомобілів українських військовослужбовців. Їм вдалось підпалити у Черкасах дві військові автівки – Subaru Forester та Nisan Navara D40. Як зазначають правоохоронці, злочин завербовані росіянами чоловіки планували заздалегідь. Близько 5-ї години ранку зловмисники вчинили підпали. За це їм обіцяли 10 тис. грн винагороди.

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Вони визнали свою вину у вчиненні підпалів. Їм повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України). Їм загрожує до 8 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Доповнено. Пресслужба СБУ зазначила, що окрім підпалу позашляховиків ЗСУ, зловмисники також вчинили підпал релейної шафи поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним зі зловмисників виявився переселенець з Лисичанська на Луганщині, який оселився у Черкаській області та місцевий житель. Як встановило слідство, обидва зловмисники є наркозалежними та прагнули заробити легкі гроші у Telegram-каналах. Після виконання трьох завдань від окупантів чоловіки мали продовжити серію підпалів.