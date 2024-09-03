За підпал авто прикарпатець отримав тисячу доларів

У четвер, 29 серпня, на Прикарпатті підпалили Volkswagen Transporter волонтерів. Поліція разом з СБУ затримали палія, яким виявився 34-річний мешканець області. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 3 вересня, підозрюваний знайшов оголошення про «підробіток» за підпал військових авто в одному з Телеграм-каналів.

«Фігурант погодився на пропозицію та почав підшукувати на території Івано-Франківська відповідні транспортні засоби. Палій фіксував свої злочинні дії на відео, як доказ про виконане “завдання”, а потім пересилав його “замовнику”. За свою “роботу” отримав кошти у сумі понад 1000 доларів США», – інформують правоохоронці.

Під час обшуків, у помешканні прикарпатця вилучили мобільний телефон з доказами його дій та пістолет з набоями. Підозрюваного взяли під варту без можливості внести заставу. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, а також за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами йому загрожує до 10 років ув’язнення.