Про підпал повідомив військовослужбовець, який воює на сході України

Вночі 27 серпня у Надвірній згорів автомобіль, відремонтований волонтерами для бойових завдань на сході України. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і встановлюють осіб, причетних до цієї події.

Про підпал автівки повідомив військовослужбовець Іван Дзебчук. За його словами, авто було готове до відправки на Покровський напрямок.

«Вночі здійснено підпал військового автомобіля, який мав прямувати сюди до мене і відповідно виконувати службово бойові завдання. Автомобіль відновленню та ремонту не підлягає. Друзі важко, але назбирали на це авто, укомплектували, відремонтували і воно було готове до виїзду в зону бойових дій», – написав у Facebook Іван Дзебчук.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що встановлюють осіб причетних до цієї події. Правоохоронці відкрили справу за ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.