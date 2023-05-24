Обвинувачені Сергій Сулима та Микола Кузів отримали по 11 років ув’язнення

Суд призначив по 11 років ув'язнення двом колишнім правоохоронцям, які у 2020 році зґвалтували жінку у Кагарлицькому відділенні поліції. Про це у середу, 24 травня, повідомили адвокатка потерпілої Олена Сотник та Офіс генерального прокурора.

Національну поліцію також зобов'язали сплатити потерпілій Нелі Погребицькій моральне відшкодування у розмірі 1,2 млн грн.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, правоохоронці протягом 2020 року систематично катували людей у Кагарлицькому відділенні поліції. мова йде про екс-начальника кримінальної поліції та оперуповноваженого покарання. Також вони катували та незаконно утримували людей.

Зокрема, у травні 2020 року вони застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вони вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Того ж місяця там били та катували іншого потерпілого – для отримання зізнання.

А у січні 2020 року обвинувачувані завдали двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста і катували електричним струмом. Так вони робили, щоб отримати визнавальні покази за ймовірне вчинення крадіжок. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Правоохоронці встановили, що керівник відділення знав про існування такої практики, але не намагався це припинити та не повідомив про це до компетентних органів

Обох фігурантів визнали винними за всіма статтями обвинувачення – 127, 146-1 і 152 Кримінального кодексу. Правоохоронці не називають імен засуджених, але безпосередньо травневе зґвалтування інкримінували Миколі Кузіву та Сергію Сулимі.

Також серед обвинувачених через злочини у Кагарлицькому відділку поліції є Євген Трохименко, Ярослав Левандюк та Сергій Панасенко. Трохименку інкримінували співучасть у травневому катуванні, а Сулимі та Левандюку – січневе катування.

На початку травня адвокатка потерпілої Анна Калинчук розповідала, що на лаві підсудних залишилися лише двоє обвинувачених, бо інші троє – мобілізувалися. Двоє з них це зробили перед початком судових дебатів, запевняла адвокатка.