Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох вчителів Львівського фізико-математичного ліцею. Вони отримали ордени з нагоди професійного свята. Про це повідомило міське управління освіти.

Відповідний указ №590/2023 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» оприлюднено на сайті президента.

Директора та вчителя Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка Мар’яна Добосевича нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Учительку цього ж ліцею Лілію Олексин нагородили орденом Княгині Ольги І ступеня.

Львівська міська рада з нагоди Дня працівників освіти відзначила 55 найкращих педагогів Львова подяками та преміями.