Загалом місто підготувало для освітян приблизно сім тисяч безкоштовних пропозицій

Щороку у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. З цієї нагоди управління освіти Львова запустило загальноміську ініціативу «Подякуй вчителю». У межах акції впродовж трьох днів вчителі матимуть нагоду безкоштовно відвідати театр, музей чи екскурсію, або ж пригоститись кавою. Про це у середу, 27 вересня, повідомили у Львівській міській раді.



Акцією можуть скористатися і працівники дошкілля, адже вони напередодні теж мали професійне свято. Кожен вчитель та вихователь дитячого садочка отримає флаєр «Найкращий вчитель зі Львова», який зможе обміняти на ту послугу, яку захоче. Флаєром можна буде скористатись лише 1 раз у період з 29 вересня до 1 жовтня.

«Цього року ми проведемо дуже класну акцію до Дня вчителя та подякуємо тим людям, які дуже багато зробили для нас, для нашого розвитку та освіти. Ми залучили представників бізнесу та різні міські заклади, кожен з яких запропонував свої безкоштовні атракції для вчителів: квитки в театр, музей, кіно, кава, екскурсія та багато іншого. Такою загальноміською акцією ми хочемо вкотре наголосити, наскільки вчителі важливі для нас і ми завжди вдячні їм за їх працю», – розповів керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Загалом місто підготувало для освітян приблизно сім тисяч безкоштовних пропозицій, щоб подякувати їм за їхню працю. Переглянути пропозиції можна за посиланням. Зазначимо, загалом у Львові працють сім тисяч вчителів та вихователів.