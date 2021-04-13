Голосіївський районний суд Києва виправдав суддів Конституційного суду (КСУ) Ігоря Сліденка та Ірину Завгородню в справі про конфлікт інтересів у скасуванні відповідальності за брехню в деклараціях. Про це повідомило НАЗК у вівторок, 13 квітня.

«На думку судді Алли Слободянюк, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд Великої палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента в КСУ», – йдеться в повідомленні.

В рішенні суддя також зазначила, що не вбачає можливим притягнення суддів КСУ до адміністративної відповідальності, «оскільки Конституційний суд є колегіальним органом, де усі рішення приймаються більшістю голосів».

НАЗК водночас нагадало, що закон про Конституційний суд прямо забороняє брати участь у прийнятті рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів, тобто навіть наявність такої заяви не може бути підставою для участі у прийнятті рішення.

Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як вимагає від них закон.

НАЗК заявило, що таке рішення «робить неможливим притягнення будь-якого судді КС до адміністративної відповідальності». Водночас агентство нагадує, що Голосіївський райсуд Києва 29 вересня 2020 року стверджував, що притягнути до адміністративної відповідальності можна навіть голову Конституційного суду.

Рішення суду є остаточним, оскільки НАЗК не має права на апеляцію у подібних справах.

1 лютого НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо трьох суддів КСУ – Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час ухвалення рішення у справі щодо конституційності електронного декларування. Серед причин також вказувалося, що Ігор Сліденко невчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані.

У відповідь Конституційний суд заявив, що підстав для складання протоколів немає, адже ці судді перед голосування звернулися із заявами про самовідвід.