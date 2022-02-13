Конфлікт між відвідувачами кафе на Донеччині закінчився стрілянино.

Двох військовослужбовців Збройних сил України звинуватили у подвійному вбивстві на Донеччині. Вони влаштували стрілянину із закріпленої зброї в одному із кафе у Гранітному, в результаті якої загинув боєць Нацгвардії і цивільний.

Конфлікт між відвідувачами кафе стався о 0:45 у неділю, 13 лютого, повідомляє поліція. В результаті стрілянини одна людина загинула на місці, ще одна – в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчі та медики. Поліцейським вдалося затримати підозрюваних та вилучити у них зброю. Як зазначає Спеціалізована військова прокуратура, йдеться про двох військових ЗСУ, які вчинили стрілянину із закріпленої зброї.

Їм інкримінують умисне вбивства двох людей, замах на вбивство та хуліганство із вогнепальною зброєю. Наразі вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу.