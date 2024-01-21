Інцидент між копачами та поліцією стався 14 березня 2023 року біля річки Льва

Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок у справі Єви Осаулко та Ольги Попок за опір працівникам поліції. Жінки 14 березня 2023 року влаштували бійку з поліцейськими, які збирали речові докази щодо незаконного видобутку бурштину. Суд звільнив обвинувачених від покарання, призначивши їм рік та два роки іспитового терміну. Справу розглядала суддя Оксана Верзун.

У матеріалах справи йдеться, що інцидент трапився на території урочища «Трясне» біля річки Льва, що за 8,5 км від села Томашгород Сарненського району. Четверо поліцейських приїхали документувати факт незаконного видобутку бурштину й вилучили квадроцикл Honda без реєстраційного номера та мотопомпи. Правопорушники оточили поліцейських. Одна з жінок підійшла до квадроцикла, на якому сидів капітан поліції, та зіштовхнула його. Обвинувачена тримала в руці ніж та погрожувала правоохоронцям.

Інша з жінок вилізла на квадроцикл та почала долонями бити лейтенанта поліції. Правопорушникам, які видобували бурштин, вдалося забрати квадроцикл. Після цього одна з обвинувачених підійшла до авто правоохоронців, до якого була приєднана мотопомпа, та почала шарпати поліцейського за верхній одяг. Жінка видерла у нього зброю. Цим скористалися бурштинокопачі й забрали мотопомпу. Після бійки поліцейські поїхали з урочища «Трясне».

Під час досудового розслідування поліцейські й обвинувачені уклали угоди про примирення. Жінки розкаялась у скоєному. Суд визнав винними Єву Осаулко та Ольгу Попок в опорі правоохоронцям (ч. 2 ст. 342 ККУ), але звільнив їх від покарання, призначивши їм рік та два роки іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Рівненському апеляційному суді.