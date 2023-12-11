Всього правоохоронці вилучили у причетних до схеми 200 кг бурштину

На Рівненщині поліція викрила масштабну схему з видобутку та продажу бурштину. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 200 кг необробленого бурштину вартістю 4,5 млн грн. Про викриття схеми стало відомо у понеділок, 11 грудня, після повідомлення Департаменту стратегічних розслідувань поліції.

Як встановили правоохоронці, до складу угруповання входило восьмеро мешканців області, серед яких і депутат однієї з громад. Всі вони мешканці Сарненського та Рівненського районів. Вони займались незаконним видобутком, скупкою каміння, обробкою та продажем.

Каміння видобували на територіях природного заповідника та Клесівського лісового господарства. Бурштин-сирець скуповували в інших перевірених копачів та обирали лише найякісніший. Придбаний та видобутий камінь обробляли в підпільних майстернях. Потім збували його за кордон.

Правоохоронці провели 17 обшуків у підозрюваних. «Вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи. За попередніми даними, вартість каміння становить майже 4,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини, наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 240-1 ККУ (незаконне видобування і збут бурштину). Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років тюрми.