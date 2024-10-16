Двох жителів Черкащини затримали за продаж майже 200 авто, призначених для ЗСУ
Злочинці продали понад 190 авто на загальну суму 31 млн грн
На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які заробляли на продажі автомобілів, завезених з-за кордону для Збройних сил України. Про це у середу, 16 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Незаконну схему організували двоє жителів міста Сміла 40 та 32 років. Автомобілі завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, що призначена для Збройних сил України. Однак, чоловіки за готівку перепродавали ці автомобілі цивільним людям.
« Для цього “продавці” підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ», – йдеться у повідомленні.
Таким чином затримані змогли продати понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 млн грн.
Правоохоронці затримали чоловіків, коли вони одержували 15 тис. доларів за продаж трьох позашляховиків: BMW X5, Mercedes ML 270 та Volkswagen Touran. Затриманим оголосили про підозри у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Суд вже обрав для підозрюваних запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, іншому – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 90 тис. грн.
У Нацполіції зазначили, що продавати гуманітарну допомогу в Україні заборонено.