Затримані продали понад 190 авто, які мали передати ЗСУ

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які заробляли на продажі автомобілів, завезених з-за кордону для Збройних сил України. Про це у середу, 16 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Незаконну схему організували двоє жителів міста Сміла 40 та 32 років. Автомобілі завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, що призначена для Збройних сил України. Однак, чоловіки за готівку перепродавали ці автомобілі цивільним людям.

« Для цього “продавці” підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ», – йдеться у повідомленні.

Таким чином затримані змогли продати понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 млн грн.

Правоохоронці затримали чоловіків, коли вони одержували 15 тис. доларів за продаж трьох позашляховиків: BMW X5, Mercedes ML 270 та Volkswagen Touran. Затриманим оголосили про підозри у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд вже обрав для підозрюваних запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, іншому – тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 90 тис. грн.

У Нацполіції зазначили, що продавати гуманітарну допомогу в Україні заборонено.