Злочин вчинили двоє жителів села Чотирбоки віком 27 і 35 років

Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок двом місцевим жителям, які напали на 68-річну жінку зі звинуваченнями у чаклунстві. Зловмисники катували пенсіонерку та намагалися вивезти у лісосмугу, втім на місце події вчасно прибули поліцейські. За скоєне 27-річному нападнику призначили 7,5 років тюрми, а його спільниці – два роки іспитового терміну.

Інцидент трапився 7 червня 2024 року в селі Чотирбоки Шепетівського району. Близько 00:30 двоє місцевих жителів пʼяними прийшли до будинку односельчанки, стукали у вікна її будинку та вибили двері. Обвинувачені звинуватили потерпілу у чаклунстві, після чого побили кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством і декілька разів поранили ножем.

Після того, як 68-річна потерпіла втратила свідомість, її поклали в багажник автомобіля, аби вивезти в лісосмугу та продовжити катування. Втім на місце події прибули поліцейські, які затримали зловмисників.

За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, 27-річного обвинуваченого та його 35-річну спільницю визнали винними у катуванні, погрозах вбивством, викраденні та незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України). Чоловіку призначили 7,5 років тюрми, а жінці – два роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.