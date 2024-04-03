Кримінальних авторитетів підозрюють, зокрема, у організації наркобізнесу

На Хмельниччині правоохоронці оголосили підозри двом кримінальним авторитетам, їх підозрюють, зокрема, у організації наркобізнесу. Відомо, що один з чоловіків хотів отримати статус «смотрящого» за містом Нетішин, а інший є «смотрящим» за Райківецькою виправною колонією №78.

Як вказано у повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за 3 квітня, правоохоронці викрили діяльність 52-річного кримінального авторитета, який хотів отримати статус «смотрящого» за містом Нетішин, та 33-річного «смотрящого» за Райківецькою виправною колонією №78.

Встановлено, що 33-річний чоловік разом зі спільниками мав кримінальний бізнес на території колонії. Під їхнім контролем перебував наркотрафік – потрапляння, розподіл та продаж заборонених речовин. Підозрювані контролювали обіг товару та грошей, і ретельно усе фіксували у чорнових записах.

Кримінальні авторитети перебувають у Хмельницькому СІЗО

У березні обвинувальний акт щодо «смотрящого» за Райківецькою виправною колонією та двох спільників було скеровано до суду за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Наразі кримінальному авторитету, який перебуває під слідством у Хмельницькому слідчому ізоляторі, оголошено підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) ККУ.

52-річний кримінальний авторитет також перебуває у Хмельницькому СІЗО. Він мав злочинний вплив у регіоні, зокрема у місті Нетішин. Одним з напрямків його діяльності був наркобізнес. Застосовуючи фізичний та психологічний вплив, кримінальний авторитет змушував людей здійснювати збут наркотиків.

У вересні 2023 року справу щодо 52-річного обвинуваченого та його двох спільників скерували до суду за ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 1, 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Наразі йому оголошено підозру ще за ч. 1 ст. 255-1 ККУ.