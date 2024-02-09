Правоохоронці провели 10 обшуків в камерах та в помешканнях учасників ОЗГ

На Тернопільщини правоохоронці викрили дві організовані злочинні групи, якими керував засуджений кримінальний авторитет. Він разом зі спільниками організував наркотрафік до Чортківського СІЗО, де наразі відбував покарання. Під час обшуків в камерах та в помешканнях спільників авторитета поліцейські виявили чимало наркотичних речовин, телефони, різні сім-картки та чорнові записи з клієнтською базою.

Оперативники управління карного розшуку з’ясували, що двоє чоловіків, які відбувають покарання в Чортківській установі виконання покарань №26, налагодили постачання наркотиків до слідчого ізолятора. Психотропні речовини вони потім продавали іншим в’язням за гроші.

«Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що заборонені речовини зловмисники передавали в спецустанову, ретельно маскуючи їх: зашивали в одяг, ховали в харчові продукти, в засоби особистої гігієни та інші речі», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 9 лютого.

Організатором постачання наркотиків в СІЗО налагодив один із кримінальних авторитетів. Чоловік 25 років з 50-ти провів у тюрмах за квартирні крадіжки та збут наркотиків.

«Організатор змусив кількох чоловіків на волі купувати заборонені речовини та незаконно передавати їх на територію СІЗО. Окрім цього, чоловік організовував серед ув’язнених заборонені азартні ігри для поповнення “каси”», – додали в поліції Тернопільської області.

Поліцейські спільно з групою швидкого реагування СІЗО провели одночасно 10 обшуків на території Тернопільської області. Шість – за місцями проживання спільників та чотири в ізоляторі. Серед вилученого – гроші, мобільні телефони, сім-картки, наркотики та записники із клієнтською базою.

Двом організаторам та двом спільникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Кримінальному авторитету також інкримінують ч. 2 ст. 255-1 КК України (Встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені повторно в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань). Максимально чоловіку до того покарання, що він відбуває у в’язниці ще загрожує до 15 років позбавлення волі.