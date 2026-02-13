Роман Луцький і Надія Левченко працюють в театрі з 2008 року

Президент України Володимир Зеленський надав звання «Народний артист України» акторам Франківського драмтеатру Роману Луцькому та Надії Левченко. Про це в четвер, 12 лютого, повідомили на фейсбук-сторінці театру, який відзначає 115-річчя.

«Ці високі державні визнання – про самовіддану працю, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність. Особливо символічно, що ці звання присвоєно саме в день, коли ми відновили вкрадену Московією історію. Пишаємося нашими людьми», – зазначили в театрі.

Що відомо про Надію Левченко і Романа Луцького

40-річна Надія Левченко є уродженкою села Нове Місто Львівської області. Навчалася в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «Актор драми й кіно», з 2008 року працює в Івано-Франківському драматичному театрі імені Франка.

Українська акторка здобула популярність завдяки ролі Надії Павленко в першій україномовній медичній драмі «Черговий лікар». Також Левченко зіграла роль Ольги Франко у фільмі «Інший Франко» Ігоря Висневського. Серед репертуару акторки театру – вистави «Дива в країні казок» (Василина Прекрасна), «Лісова пісня» (Мавка), «Ігри імператорів» (Цезонія), «Золоте курча» (Лисичка) та інші.

У 2024 році Надія Левченко зіграла роль Наталії в драматичному серіалі «Перевізниця», в якому висвітлюються події перших днів українсько- російської війни в Україні. У кожній серії глядачі знайомляться з історіями пасажирів автівки головної героїні мелодрами, яких рятують із найгарячіших точок країни.

Роману Луцькому 39 років, він родом з села Боднарів Калуського району. Після завершення школи вступив до Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. У театрі Роман Луцький дебютував у 2006 році, зігравши сантехніка у виставі «Шлюб по-італійськи», у 2008 році став актором Івано-Франківського музично-драматичного театру ім. Франка. Відомий ролями у виставах «Лісова пісня» (Лукаш), Kurazh (Швейцеркас), «Маруся Чурай» (Черкес) та інших.

Кінодебют відбувся у 2013 році з фільмами «Брати. Остання сповідь» та «Параджанов». Здобув популярність завдяки ролі в українській фентезі-стрічці «Сторожова застава» 2017 року. У 2024 році Роман Луцький став лауреатом Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. Він отримав нагороду за найкращу акторську гру у польському фільмі «Під вулканом».