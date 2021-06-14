Двоє військових ЗСУ отримали осколкові поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомили ввечері в понеділок, 14 червня, в прес-службі ОТУ «Схід».

Бійців ушпиталили та надали медичну допомогу. Стан одного з них задовільний, іншого – середньої важкості.

«Обставини з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, українські солдати стають жертвами російських снайперів через хитрощі бойовиків. Зокрема, окупанти в районі Новотошківського Луганської області вдаються до підступних атак: вони виманюють солдатів з укриттів неприцільними обстрілами, а коли солдати виходять, на них уже чекають ворожі снайпери.