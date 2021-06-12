Володимир Бєлов отримав смертельне поранення біля Водяного на Приазов'ї

У п’ятницю, 11 червня, в результаті ворожого обстрілу загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов. Про смерть військового повідомили на офіційній сторінці 128-ї бригади у Facebook. Полеглий був родом з Мукачева Закарпатської області.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, в смузі відповідальності наших підрозділів, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, наш побратим отримав поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні 128-ї бригади.

Ім’я і вік загиблого оприлюднила спільнота «Волонтери Закарпаття». Там зазначили, що загиблий – Володимир Бєлов, 1984 року народження, родом з Мукачева. Нагадаємо, він загинув на Приазов’ї – біля Водяного Донецької області.

Це вже друга втрата бригади за останні кілька днів. У четвер, 10 червня, під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна військовослужбовиця – лейтенантка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Карина Шемчук.