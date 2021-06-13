Окупанти в районі Новотошківського Луганської області вдаються до підступних атак. Вони виманюють солдатів з укриттів неприцільними обстрілами, а коли солдати виходять, на них уже чекають ворожі снайпери. Наразі це найгарячіша точка на Луганському напрямку, повідомив «24 канал».

Військовослужбовці розповіли, що ніч неділі 13 червня тут видалася напруженою. Від початку тижня, окупанти ці позиції обстріляли втретє. За словами українських військових, бойовики стріляють зі стрілецької зброї, автоматів і кулеметів.

За словами українських військових, такою стріляниною окупанти намагаються відвернути увагу від роботи снайперів. Поки ворожі піхотинці накривають позиції неприцільним вогнем, снайпери чекають слушної нагоди, щоби зробити смертельний постріл.

«Це їхній напрацьований спосіб. Вони постріляють, повидьоргують [солдата з укриття] щоби вийшов і подивився, звідки. А десь збоку снайпер уже сів та чекає», – пояснив військовий Владислав.

Кілька тижнів тому на цій позиції підрозділ зазнав втрат. Ворожий снайпер поцілив одного з армійців у низ живота просто під бронежилет. Попри намагання лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.

«Місцеве населення не може з одного пострілу вбивати, калічити й травмувати наших. Це точно не місцеві. Тим паче вони сюди не ризикнули б лізти. Цілив снайпер із покинутої хати окупованого Голубівського», – розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

На такі обстріли, армійці не можуть відповідати. Надто висока ймовірність, що поруч опиняться селяни.

Використовують окупанти й безпілотники, хоча біля лінії розмежування, згідно з мінськими угодами, це робити заборонено.