Правоохоронці встановили, що унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків

Вранці у четвер, 25 січня, у Червонограді вибухнула граната. Випадок трапився неподалік кладовища, двоє чоловіків отримали травми – їх госпіталізували до лікарні. Поліція повідомила, що вибух трапився через необережне поводження з гранатою, яку, за словами потерпілих, вони знайшли.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 25 січня близько 06:30 на оперативну лінію 102 повідомили про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград, а також, що унаслідок вибуху є поранені.

Правоохоронці встановили, що унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років – вони госпіталізовані. Також, за попередніми даними правоохоронців, вибух стався через необережне поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їхніми словами, вони знайшли.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини.

Поліцейські нагадують, що, побачивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо – якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, не варто розглядати його зблизька та брати у руки. У таких випадках людям варто дзвонити на оперативну лінію поліцію 102.