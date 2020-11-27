У Кіровоградській області військова вантажівка в’їхала в каток, яким дорожники укладали асфальт. Внаслідок аварії двоє дорожників загинули.

Інцидент стався увечері в четвер, 26 листопада. Шляховики ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький неподалік села Вільшанка у Новоархангельському районі. Від удару вантажівка перекинулась.

Внаслідок аварії Один дорожник загинув на місці, а інший – помер у швидкій. Ще двох із важкими травмами госпіталізували, інформує ТСН.

Разом з тим місцевий сайт «Дозор» з посиланням на поліцію повідомив про одного госпіталізованого. Загибель двох дорожників у поліції підтвердили.

Причина зіткнення невідома, її повинна встановити поліція.