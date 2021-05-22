Зловмисник, який влаштував стрілянину, втік до приїзду поліцейських

Невідомий влаштував стрілянину в Умані, в результаті якої двоє громадян Ізраїлю дістали поранення. Про це повідомила поліція Черкащини.

Стрілянина трапилася в суботу, 22 травня, близько 15:00 на вулиці Софії Перовської. Двох поранених хасидів медики госпіталізували до лікарні.

Про стан поранених не повідомляють. Також невідомо із якої зброї стріляв зловмисник – він втік з місця події до приїзду поліцейських.

Поліцейські наразі оглядують місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та встановлюють особу стрільця.

«Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події», – повідомила поліція.

Заанчимо, що в Умані розташована могила духовного лідера хасидів цадика Нахмана. Щоосені паломники їдуть туди, аби відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський Новий рік.

У 2020 році через пандемію коронавірусу до Умані на святкування прибули лише кілька тисяч хасидів з Ізраїлю. Раніше їхня кількість становила близько 40 тис. осіб.