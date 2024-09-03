Прикарпатці Ванда Покорна та Петро Гресько ув’язнені за виправдовування збройної агресії РФ проти України

Прикарпатці Ванда Покорна та Петро Гресько, ув’язнені за виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікацію її учасників, дали згоду на обмін в РФ замість полонених українців. Про це стало відомо зсайту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу к своим».

Уродженка Калуша Ванда Покорна отримала 5,5 років позбавлення волі за дописи у Facebook, в яких виправдовувала збройну агресію РФ і закликала українців «підняти білий прапор».

«Росія почала військову операцію проти України, оскільки їй не сподобалася проведена Зеленським політика мілітаризації та націоналізації. Російська армія почала знищувати українську військову техніку та лідерів нацистського руху», – йшлося в дописі Ванди Покорної у соцмережі.

Після вироку суду, у червні 2024 року прикарпатка написала заяву про згоду на обмін у Росію.

Уродженеця села Тязів Ямницької громади Петра Греська ув’язнили на 5 років.

«За допомогою застосунку "Одноклассники" у особистому мобільному телефоні на власній сторінці розміщував умисно та публічно публікації та дописи, спрямовані на виправдовування збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України», – йдеться на сайті проекту «Хочу к своим».

Станом на 3 вересня колаборант очікує обміну в Росію 2 місяці і 17 днів.

Нагадаємо, «Хочу к своим» – це проект Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який реалізується за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Всі представлені на сайті колаборанти були засуджені за співпрацю або допомогу російським окупаційним силам у війні проти України.