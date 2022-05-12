Завдяки двом розвідникам з львівської бригади вдалося знищити російські техніку і десятки ворогів

Двох розвідників із львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ нагородили орденами «За мужність». Воїни знайшли спостережний пост російських військових і викликали на себе вогонь української артилерії, аби знищити окупантів. Розвідники вижили, про їхній подвиг детально розповіла прес-служба бригади у четвер, 12 травня, проте реальні імена бійців не розголошують з міркувань безпеки.

Під час підготовки підрозділу до наступальної операції на південому напрямку, двом десантникам було доручено провести розвідку і знайти місця дислокації росіян. Розвідники швидко знайшли спостережні пости окупантів у лісі неподалік.

«Десантники побачили ферму, огороджену парканом. Біля воріт знаходився вартовий, що охороняв вхід на ферму. Раз є охорона, значить там щось важливе. Тому, «Тєхнарь» і «Малий» прийняли рішення – вартового “зняти” і зазирнути у двір ферми. Російський солдат, солдат армії окупанта, що в той день стояв на варті, був тихо, без галасу ліквідований», – розповіла прес-служба бригади.

Далі розвідники проникли на ферму і знайшли в ангарі бронемашини, також вони помітили в одному з приміщень кілька десятків російських солдатів.

«Аби відволікти противника і безпечно відійти, десантники кинули у двір ферми кілька ручних гранат. У ворога зчинилась паніка. Рашисти, вирішивши, що на них напала потужна ДРГ ЗСУ, відкрили хаотичний, неприцільнй вогонь», – повідомили у бригаді.

Скориставшись моментом, розвідники недалеко відійшли і швидко передати в штаб координати ферми, щоб по ній був нанесений артилерійський удар.

«Знаходились хлопці у всього за 100 метрів від скупчення ворога. Тому, повідомляючи про локацію окупантів, розвідники фактично викликали артвогонь на себе. Є така фраза, знайома з фільмів про Другу Світову: "Викликаю вогонь на себе". Власне, приблизно так і робили наші десантники вже у цій війні», – розповіли у прес-службі бригади.

За даними бригади, артилерія спрацювала ідеально чітко. Артилеристи ДШВ ЗСУ ліквудували всіх російських солдат, що знаходились на тій фермі – приблизно 30 чоловік, а також знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки. Розвідники вижили, а нещодавно за свій подвиг «Тєхнарь» і «Малий» отримали ордени «За мужність».

До слова, десантно-штурмові війська ЗСУ, що базуються у Львові, зараз працюють на півдні України, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині.