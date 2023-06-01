На пожежі двоє людей отримали травми та звернулись до медиків

У середу, 31 травня, у Соснівці трапилась пожежа у житловому будинку, через що двоє людей зазнали поранень та були госпіталізовані у лікарню у стані середнього ступеня важкості. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні рятувальників, 31 травня о 09:17 до них надійшло повідомлення про пожежу в м. Соснівка на вул. Миру. Пожежа виникла в цегляній будівлі, критій шифером, розміром 10×6 м. На момент прибуття пожежників до місця виклику дах будинку був охоплений вогнем, існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі.

На пожежі двоє людей отримали травми та звернулись до медиків: зять власниці – чоловік 1983 року народження та дочка власниці – жінка 1990 року народження, яких з травмами середнього ступеня важкості та опіками госпіталізовано у Червоноградську центральну міську лікарню.

Внаслідок пожежі вогонь знищив дах та перекриття будинку, пошкодив дах поруч розташованого цегляного житлового будинку на площі 2 м2. Рятувальникам вдалось врятувати від повного знищення вогнем житловий будинок, де виникла пожежа, а також запобігти перекиданню пожежі на поруч розташовані господарську будівлю та житловий будинок. Причини та обставини пожежі встановлюються.