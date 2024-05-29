Від удару з фурою мікроавтобус відкинуло з траси в лісопосадку

У середу вранці, 29 травня, на трасі Львів-Тернопіль водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу та вчинив ДТП з фурою. У результаті загинули двоє людей, ще двоє з травмами в лікарні.

За даними ДСНС Львівщини, аварія сталася близько 7:00 ранку у селі Новосілки Золочівської громади. Зіткнулися вантажівка MAN та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Після зіткнення мікроавтобус відкинуло з траси в лісопосадку. Рятувальники деблокували потерпілих водія та пасажирку мікроавтобуса, їх госпіталізували.

Поліцейські встановили, що аварію спричинив 51-річний водій мікроавтобуса Mersedes Sprinter, житель Чернівців, який виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою, якою керував 43-річний мешканець Львівського району. Унаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса – чоловік та жінка загинули на місці, їхні дані уточнюються. Водій та ще одна пасажирка Mersedes Sprinter отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали водія мікроавтобуса, який спричинив смертельну аварію. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 ККУ), винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Cмертельна аварія на трасі Львів – Тернопіль

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, водій буса з попереднім діагнозом «політравма» госпіталізований в львівську лікарю святого Пантелеймона, а пасажирка у важкому стані госпіталізована в лікарню святого Луки.

У водія фури діагностували гіпертонічний криз та гостру реакцію на стрес, від гостіалізації він відмовився.